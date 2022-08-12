Haber : Manisa haber: Kula Kaymakamı Duru Dinar'a atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber: Kula Kaymakamı Duru Dinar'a atandı

 - Güncelleme:
Manisa haber: Kula Kaymakamı Duru Dinar'a atandı

Manisa haberler... 2022 yılı Yaz 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' yayımlandı.

2022 yılı Yaz 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Kula Kaymakamı Kemal Duru, Afyonkarahisar Dinar ilçe kaymakamı olarak atandı. Yerine ise Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz geldi.

Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı yaz 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' ile 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kula Kaymakamlığı görevini yürüten Kemal Duru, Afyonkarahisar Dinar ilçe kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Kemal Duru'nun yerine de Mardin Vali Yardımcısı olarak görev yapan Birkan Tatlısöz atandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Duru Karahisar Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title