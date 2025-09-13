Manisa'da Yangın Riskini Azaltma Planı'ndan Başarı

Manisa Valiliği tarafından hazırlanan ve 14 Temmuz 2025 tarihinde uygulamaya konulan "Yangın Riskini Azaltma Planı" kapsamında, gönüllü kamu personelinin sahadaki özverili çalışmaları sayesinde 104 yangından 78'i büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa Valiliğinin "Yangın Riskini Azaltma Planı" gönüllü kamu personeli, muhtarlar ve sivil gönüllerin fedakar çalımalarıyla başarıyla sürdürülüyor. Plan, yangın risklerini en aza indirmeyi, erken müdahale kapasitesini artırmayı ve kamu ile toplum iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı. Plan çerçevesinde; mahallelerde eğitimciler, din görevlileri, muhtarlar ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yerel ekipler oluşturuldu. Bu ekipler uzmanlar tarafından eğitildi ve kırsal bölgelerde yangınlara karşı duyarlılık ve hazırlık düzeyi artırıldı. Önceden kurulan iletişim ağları sayesinde, yangınlara hızlı müdahale edilmesi sağlandı.

104 yangından 78'i büyümeden söndürüldü

14 Temmuz – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 104 yangından 78'i, kamu personelinin koordinasyonunda yerel eğitim almış gönüllü ekiplerce büyümeden kontrol altına alındı. Plan kapsamında toplam 1.027 kamu personeli, 282 kamu aracıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

Eğitim görevlisinin paylaşımı motivasyonu olumsuz etkiledi

Öte yandan eğitim alanında görev yapan bir kamu görevlisinin sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım, yangın tedbirleri kapsamında yürütülen uygulamaya yönelik yanlış bir algıya yol açtığı gerekçesiyle kamuoyu ve sosyal medyada bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı. Paylaşımda, eğitim-öğretim döneminin açılmasına rağmen eğitim çalışanlarının görevlendirmelerle ilgili sorumluluklarının sürdüğü yönünde ifadeler yer aldı. Ancak edinilen bilgiye göre, uygulamanın mevcut aşamasında, eğitim çalışanlarına yönelik görevlendirmelerin, gönüllülük esasına ve kurumsal uygunluk çerçevesine göre aşamalı olarak sonlandırılmaya devam edildiği ve bu görevlerin plan doğrultusunda farklı kamu kurumlarından personelle devam ettirildiği öğrenildi. Yangın riskine karşı sahada büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan gönüllüler, bu tür paylaşımların motivasyonlarını olumsuz etkilediğini, toplumda yangın tedbirlerine ilişkin farkındalığın da zayıflamasına yol açabileceğini ifade etti. - MANİSA