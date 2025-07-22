Manisa'da Sosyal Market İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı olan 3 katlı "Sosyal Market" ile 1,5 yıl içerisinde yaklaşık 40 bin ürün ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2023 yılının eylül ayında Kaymakam Fatih Genel tarafından hayata geçirilen 3 katlı "Sosyal Market" Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı olarak 1,5 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 7'den 70'e ambalajında her türlü yeni giyecek temini konusunda hizmet veren market ile bugüne kadar yaklaşık 40 bin ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"Sosyal Market"in yardımlaşma kültürünün yaşattığına vurgu yapan Vakıf Müdürü Esin Ağırkaya, "Devlet olarak bizim amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Sosyal Markette hayırsever vatandaşlarımızın vakfımıza bağışladığı yeni ve kaliteli kıyafet ile diğer malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeler market çalışanlarımız tarafından özenle paketlenip raflara yerleştirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunulmaktadır" dedi.

Sosyal Market'in 3 kat üzerinden hizmet verdiğini anlatan Ağırkaya, "Sosyal Market'te kadın, erkek ve çocuk olmak üzere farklı yaş gruplarından kişilere ayakkabı dahil özel kıyafetler bulunuyor. İsteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar beğendikleri kıyafetleri mevcut olan soyunma kabinlerinde deneyerek alıyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında adeta köprü görevi gören Sosyal Mağazamız, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 55 bin kabul üründen, 40 binin üzerinde ürünü ailelere bedelsiz teslim etmiştir" diye konuştu.

Vakıf Müdürü Ağırkaya, vatandaşların yüzünün gülmesine vesile olan Sosyal Market'in ilçemize kazandırılmasında çok büyük emeği geçen, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Vakıf Mütevelli Heyeti ile hayırseverlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA