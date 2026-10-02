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Manisa'da son bir ayda operasyonlarda 4 bin 252 kişi yakalandı, 27 silah ele geçti

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Manisa'da son bir ayda operasyonlarda 4 bin 252 kişi yakalandı, 27 silah ele geçti
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Manisa Valiliği koordinesinde kent genelinde yürütülen çalışmalarda son bir ayda 4 bin 252 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalananlardan 523'ü tutuklanırken, aramalarda 27 silah ele geçirildi.

(MANİSA) - Manisa'da polisin son bir ayda düzenlediği uygulama ve operasyonlarda yakalanan 4 bin 252 kişiden 523'ü tutuklanırken, 27 silah ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde adli kararlar doğrultusunda çeşitli adreslere uygulama ve operasyonlar düzenlendi. Son bir ayda yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 360 kişi ile çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 3 bin 892 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 523'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Operasyon ve uygulamalarda yapılan aramalarda ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 206 mermi, 26 şarjör, 12 av tüfeği ile 73 av tüfeği fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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