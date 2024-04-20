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Manisa Polis Eşleri Derneği, şehit ve gazilerin çocuklarına burs desteği sağladı

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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın eşi Nuray Aktaş'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, el emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir, şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına burs olarak verilecek.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın eşi Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Nuray Aktaş koordinesinde şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına yönelik burs desteği için etkinlik düzenlendi.

Manisa Polisevi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'un eşi Aytül Tombul, sivil toplum kuruluşları, emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte satışa sunulan el emeği ürünlerden elde edilen gelir, şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına burs olarak verilecek. Etkinlikle ilgili konuşan Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Nuray Aktaş, "Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta tüm emniyet teşkilatımıza, değerli eşlerine, etkinlikte görev alan tüm gönüllülere ve destek olan bütün duyarlı kişilere teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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