Manisa'da Kavurucu Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 41 dereceye, hissedilen sıcaklıkların ise 47 dereceye ulaştığı Manisa, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri oldu. Kavurucu sıcaklık hayatı olumsuz etkilerken, restoran ve lokantalarda ocak başında görev yapan ustalar yoğun sıcak altında ter döktü.

Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın etkisini artırmasıyla Manisa sokakları ve parklar adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar da gölgelik alanlara yöneldi. Kent merkezinde bazı araçların termometreleri 47 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık en çok açık alanda çalışanları etkiledi. Restoran ve lokantalarda ocak başında görev yapan ustalar ise, gün boyu sıvı tüketimini artırarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar ise şehrin çeşitli noktalarındaki çeşmelerden pet şişe ve kovalarla doldurdukları sularla birbirlerini ıslatarak oyunla serinlemeye çalıştı.

Yaz aylarında çalıştıkları ocak başında sıcaklığın 70 derecelere kadar çıkabildiğini söyleyen Kebapçı Ali işletmesinin sahibi İbrahim Onaylı, "Manisa sıcak, bizim ocak da sıcak ama Manisa'nın insanları da sıcak. Ben 42 yıldan beri ocak başında çalışıyorum ama bizler sıcağa alışkınız. Günde iki defa üstümüzü değiştirmek zorunda kalıyoruz. Dışarıdaki hava 40 derecenin üzerinde. Sıcak burada 70 dereceleri buluyor. Ama bizler müşterilerimizi mutlu ettikçe sıcaklığı hissetmiyoruz" dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA