Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2025 yılı ikinci toplantısında ele alındı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Özkan, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Bir insanın hayatı risk altındaysa, bu hepimiz için bir sorumluluk getirir. Bu nedenle kurumlarımızın tüm birimleriyle birlikte herhangi bir olay yaşanmadan önce riskleri iyi analiz etmesi, kontrol altına alması ve etkin şekilde yönetmesi gerekiyor." dedi.

Vali Özkan, şiddet olaylarının önlenmesinde erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve özellikle ilçe bazlı yapılacak analizler sonucunda alınacak önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Özkan, toplumsal farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının sahada etkin şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut hizmetlerin etkinliğinin artırılması, yerel düzeyde risk analizlerinin yapılması ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması için planlamalar masaya yatırıldı. Eylem planlarında yer alan tedbirlerin hangi aşamada olduğu ve eksikliklerin neler olduğu değerlendirildi.

Vali Özkan konuşmasında, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar bazında ne yaptık ne yapmadık, bunu iyi analiz etmeliyiz. Saha gerçekliklerine uygun öneriler geliştirerek uygulamaya katkı sunmalı; izleme ve değerlendirme süreçlerini ciddiyetle yürütmeliyiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık göstermek, sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - MANİSA