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Manisa'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı

Manisa'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen İnsan Hakları Kurulu toplantısında, insan hakları kurallarının oluşturulması ve 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında ' İnsan Hakları Kurulu' toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Güldoğan başkanlığında gerçekleşen İnsan Hakları Kurulu toplantısında, ilçe insan hakları kurallarının oluşturulması, çalışma şekilleri, başvuru şekli ve başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin ve diğer faaliyetler hakkında üyelere sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca 2024 yılı faaliyetleri değerlendirilerek önümüzdeki süreçte özellikle İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi hususunda yapılacak çalışmalar, faaliyetler ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Güldoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlayıp, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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