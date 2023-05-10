- Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı Manisa'nın Kula ve Akhisar ilçelerinde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan cezaevi firarisi bir şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi çıkarıldıkları adli...

- Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ve Akhisar ilçelerinde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan cezaevi firarisi bir şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 35 adet suç kaydı ile 9 adet aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 11 ay hapis cezası olan açık cezaevi firarisi N.T. yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Akhisar ilçesinde ise JASAT ekipleri tarafından 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay hapis cezası olan C.A isimli şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen C.A., tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.