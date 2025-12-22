Haberler

Prof. Dr. Hüseyin Aktaş geleceğin liderleriyle buluştu

Güncelleme:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında sivil toplum kuruluşları ve genç temsilcileri bir araya gelerek sosyal hayatta gençliğin rolü ve gönüllülük faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Manisa'ya akademik ve sosyal alanda önemli katkılar sunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği ev sahipliğinde düzenlenen gençlik buluşmasında sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle bir araya geldi.

Manisa'da faaliyet gösteren gençlik sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Manisa Gençlik Platformu (MAGEP) tarafından hazırlanan çalışma takvimi kapsamında gerçekleştirilen toplantı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sultan Konağı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Tanışma ve istişare amacıyla düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda gençliğin sosyal hayattaki rolü, gönüllülük faaliyetleri ve sivil toplumun geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa; Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Murat Alataş, Genç Kadem Başkanı Hilal Feyza Kartal, Hanımlar Birimi Başkanı İkra Karslı, Genç Önder Başkanı Emirhan Kömürcü, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Dr. Orhan Güzel ile Genç Memur-Sen, Genç Yeşilay ve çeşitli öğrenci topluluklarından temsilciler katıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
