Vali Özkan: "İRAP Manisa'nın afetlere karşı yol haritası"

Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Manisa'nın afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin artırılmasına vurgu yapıldı.

Manisa'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar, Vali Vahdettin Özkan'ın koordinasyonunda yapılan toplantıda ele alındı.

Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, AFAD personeli ve gönüllüler, Vali Vahdettin Özkan'ın koordinasyonunda toplandı. Toplantıda Manisa'nın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla uygulanan İRAP kapsamındaki faaliyetler ele alındı. Afet öncesi risklerin belirlenmesi, yaşanabilecek zararların en aza indirilmesi ve sürdürülebilir afet yönetimi anlayışı doğrultusunda İRAP'ın Manisa için taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Toplantıda, İRAP kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici tedbirlerin artırılması ve dirençli şehir hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya katılan gönüllü kurtarma ekiplerinden İHH Arama Kurtarma ekibi, MEB AKUT Arama Kurtarma ekibi, Ferroli Arama Kurtarma ekibi, ANDA Arama Kurtarma ekibi yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Özkan'a bilgi verdi.

Vali Vahdettin Özkan, AFAD'ın afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyondaki kritik rolüne dikkat çekerek "İl Afet Risk Azaltma Planı, şehrimizin afetlere karşı direncini artırmayı hedefleyen son derece önemli bir yol haritasıdır. Kurumlarımızın iş birliği ve AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, Manisa'nın daha güvenli ve dirençli bir şehir olmasına önemli katkı sağlayacaktır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
