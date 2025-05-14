Manisa Barosu 100. Yılını Kula'da Etkinliklerle Kutladı

Manisa Barosu'nun kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Baro Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil'in katılımıyla Kula'daki avukatlar düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulalı avukatların yanı sıra kual adliyesinde görev yapan Hskimler ve ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Manisa Barosu Kula Temsilcisi Avukat Emine Kara açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kara, "Baromuzun 100. yılı vesilesiyle Kula'daki meslektaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Baro Başkanımızın katılımıyla anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Etkinlikte söz alan Manisa Barosu'na kayıtlı en kıdemli avukatlardan biri olan Kulalı Avukat Nadir Yağlı ise şunları söyledi: "Manisa Baromuza kayıtlı en kıdemli üyelerden biri olarak burada konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Kula'da avukatlık yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Bugün, baromuzun 100. yılı anısına meslektaşlarımızla bir arada olmak çok kıymetli. Özellikle genç meslektaşlarımız ve kadın avukatlarımızla aynı ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Manisa Baromuzun kıymetli kadın başkanı Sayın Avukat Sevgi Başak Yeşil'i de burada görmek bizler için ayrıca onur verici. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

Manisa Baro Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil de yaptığı konuşmada, "100. kuruluş yılımızda meslektaşlarımızla bir arada olmayı, dayanışmamızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçe ziyaretlerimize devam ediyoruz. 23 Mayıs tarihinde Manisa merkezde, tüm ilçe ve merkezden avukat meslektaşlarımızın katılımıyla büyük bir gece düzenleyeceğiz. Buradan tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda avukatlar ve aileleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA