Manavgatlı hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek Manavgatlı hacı adayları, Külliye Camii'nde düzenlenen programın ardından dualar eşliğinde uğurlandı.

Manavgat Külliye Camii bahçesinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan uğurlama programına hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Manavgat'tan bu yıl 52 hacı adayının kutsal topraklara gittiğini, 2 bin 300 kişinin de gitmek için sırada beklediğini söyledi. Hacı adaylarına hitaben kısa bir konuşma yapan Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, hac ibadetinde en önemli unsurlardan bir tanesinin sabır olduğunu, uğurlama sırasında gösterilen sabrın hac ibadetinin her safhasında gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm hacı adaylarımızın ibadetlerinin kabul olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde gidip gelmelerini temenni ediyorum. Kutsal topraklarda burada arkanızda bıraktığınız çocuklarınızı, sevdiklerinizi, biz Manavgatlıları hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bizler için de dualarınızı eksik etmeyin. Burada arkanızdan gözyaşı dökenler üzüntüden değil, sizinle birlikte gidemedikleri içindir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
