Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta kazak kamerada: 1 yaralı
ANTALYA - Manavgat ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza ; Eski Hisar Mahallesi 9508 sokakta çevreyolu istikametine gitmekte olan Ayşe Özen'in kullandığı 07 LNM 95 plakalı Audi marka otomobilin 9503 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Hisar Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 07 ABM 352 plakalı Volkswagen marka otomobile kontrolsüz kavşakta yandan çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, araç sürücülerinden Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralı araç sürücüsü; 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.