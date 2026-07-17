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Sarılar Jandarma'da nöbet değişimi gerçekleşti

Sarılar Jandarma'da nöbet değişimi gerçekleşti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığına Teğmen Oğuz Aktop atandı. Daha önce görev yapan Üsteğmen Enes Kürklü'nün tayini çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığına Jandarma Teğmen Oğuz Aktop atandı.

Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan Jandarma Üsteğmen Enes Kürklü'nün tayininin çıkmasıyla boşalan yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Kısım Amiri Jandarma Teğmen Oğuz Aktop atandı. 2025 yılı Ağustos ayında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden başarı ile mezun olan Oğuz Aktop, 2025 Aralık ayında Jandarma Komando Eğitim ve Okul Komutanlığında Komando kursunu tamamladı. 2026 yılı Ocak ayında ilk görev yeri olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Kısım Amiri olarak atanan Aktop, 6 aylık görev sonrası Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığına Karakol Komutanı olarak atandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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