Tunceli'de Mamekifest Gençlik Festivali sona erdi

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve birçok etkinlik ile konserin yapıldığı, renkli görüntülere sahne olan Mamekifest Gençlik Festivali coşkulu şekilde sona erdi.

Tunceli Valiliği tarafından 7-9 Mayıs tarihleri arasında Mameki Parkı'nda düzenlenen Mamekifest Gençlik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk oyunları, spor, kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığı festival yoğun ilgi görürken son gün düzenlenen Haluk Levent konserini binlerce kişi izledi. Başta jandarma ve polis olmak üzere resmi kurumların stantlarının yer aldığı bölümlerde çocuk ve gençlerin yanı sıra her yaş grubundan insana yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Festival alanını gezerek başta çocuklar olmak üzere katılımcılarla ilgilenen Vali Şefik Aygöl, "Malum gençlik haftası başlıyor. Geçen sene Mamekifest'i ciddi katılımlarla yapmıştık. Vatandaşlarımız bu festivalden çok memnun kalınca bunun devamını istediler. Özellikle üniversite öğrencilerimiz yaz döneminde yapıyorsunuz diye serzenişte bulundu. Biz de bu sene festivalimizi kiye böldük. Mamekifest gençlik diye yaptık. Ayrıca Mamekifest yaz diye yurtdışı ve yurt içinden gelecek vatandaşlarımızın faydalanacağı bir festival yapacağız. Festivalde spor, kültür, sanat, müzik, çocuk oyunları, eğitimler var. Aklımıza gelen her şeyi barındırıyoruz. Onun için tüm şehre, yaş gurubuna hitap eden bir festival yapıyoruz. Son birkaç yılda oluşan bu güzel huzurun tüm memlekete yayılmasıyla ilgili olarak bu tür çalışmaların ve etkinlikleri devam edeceğini ifade etme istiyorum. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum" diye konuştu.

Festivalde gönüllerince eğlenen çocuklar trafik jandarması aracından anneler gününü kutlarken, festivale katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek benzeri etkinliklerin devamını istediklerini dile getirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı