Maltepe'de Sözlü Tartışma Kavgaya Dönüştü
Maltepe'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bir tarafın silah çıkarmasıyla kavga haline geldi. Olay sırasında vatandaşların araya girmesi ile kavga sona erdi ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Maltepe'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma taraflardan birinin silah çıkarmasıyla tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma sırasında taraflardan birinin silah çıkarmasıyla ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel