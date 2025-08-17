Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riski Altında

Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riski Altında
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 17 Ağustos Marmara depreminin 26. yıl dönümünde yapılan tatbikatta, Gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin insanın hayatının risk altında olduğunu vurguladı. Tatbikatta, senaryo gereği mahsur kalan yaralıların kurtarılması sağlandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 17 Ağustos Marmara depreminin 26'ıncı yılında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta enkazdan yaralılar kurtarılırken, TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin ilçede 300 bin insanın risk altında olduğunu söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümünde TULPARS, MARSAR, AFAD ve MAK işbirliğinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikat kapsamında Küçükyalı Metro İstasyonu'nda toplanan ekipler, ardından sirenler eşliğinde tatbikat alanına intikal etti. Tatbikatta senaryo gereği hasar alan binada mahsur kalan 2 yaralı vatandaş kurtarıldı.

TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin yaptığı açıklamada, "Maltepe'de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında" diye konuştu.

Şahin, İstanbul'un büyük bir afetin eşiğinde olduğunu hatırlatarak, "Afetlerde hız inanılmaz önemli. Olaya hızlı müdahale etmeniz çok daha fazla can kurtarmanızı sağlıyor. Bu noktada da bugün Maltepe'de hareket kabiliyetini genişletmek adına büyük bir adım attık. Umarım tekrarı gelir" dedi.

Gökalp, muhtemel bir depremde Maltepe'de 14 bin binanın risk taşıdığını ve ilçede yaşayan 300 bin insanın hayatlarının riskte olduğunu söyleyerek, "Bu şehir yıkılırsa ülkenin dörtte biri çok ciddi bir kaosla, çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalacak. Bu şehirde yaşayan herkesin arama kurtarma gönüllüsü olması şart. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Herkes arama kurtarma eğitimini almak, evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri almak zorunda. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Şu an bulunduğumuz ilçe Maltepe'de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında. Benzer tablo İstanbul'un 39 ilçesinde de mevcut. Her ilçeden 100 bin can kaybını düşünürsek, bu sadece İstanbul için 3 milyon 900 bin ölüm demek. Marmara Bölgesi de eklendiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hepimiz önlem almalıyız, afetlere hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
