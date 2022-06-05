Maltepe Belediyesi'nden Hem Temizlik Hem Geri Dönüşüm: 300 Kiloya Yakın Atık Toplandı - Haberler

Maltepe Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında Tchibo personelleri Maltepe'nin ormanlık alanında geri dönüştürülebilir ve evsel atıkları toplayarak ekonomiye kazandırdı.

Maltepe Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile işbirliği çerçevesinde ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Tchibo kahve mağazalarından yaklaşık 50 kişilik bir personel, Başıbüyük ormanında hem temizlik hem de geri dönüştürülebilir atık topladı. Etkinliğe ev sahibi Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ÇEVKO Vakfı'ndan Atık Yönetim Uzmanı Cem Ertürer, ÇEVKO yetkilileri, Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk ve şirket yetkili isimleriyle personelleri katıldı.

300 KİLOYA YAKIN ATIK TOPLANDI

Öğlen saatlerinde yapılan etkinlikte katılımcılara evsel atıklar için siyah, geri dönüştürülebilir atıkları için mavi poşet dağıtıldı ve ÇEVKO yetkilileri tarafından atıklar hakkında bilgi verildi. Ellerine eldiven geçirerek ormanın içine dağılan grup onlarca poşet malzeme toplarken biriken atıkların kilosu 300'ü buldu. Toplanan atıklar Maltepe Belediyesi'nin ambalaj atıklarını toplama aracı tarafından alınarak geri dönüşüme gönderildi. Etkinlik sonrası konuşan Hasan Ulutürk, kurumlarının bu şekildeki farkındalık projelerine oldukça önem verdiğini belirterek, "Bu şekilde daha önce de çalışmalar gerçekleştirdik. Kurum olarak burada olmaktan ve çevremize katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Buradan herkese bu konuda duyarlı olmalarını salık vermek isterim" dedi.

ANKA / Yerel