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Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Zeytinburnu'nda Halk TV binasında arama başlattı

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Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Zeytinburnu'nda Halk TV binasında arama başlattı
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Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasında polis araması sabah 05.30 sıralarında başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada inceleme yapıyor.

İnceleme sabah 05.30 sıralarında Halk TV'nin Zeytinburnu'nda bulunan binasında başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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