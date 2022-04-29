Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt Kaymakamlığı yemekhanesinde verilen yemekte, Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu ezanı şerifle ve dualar ile şehit aileleri birlikte iftar açtı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etti.

Kaymakam Demirer, şehitliğin herkese nasip olmadığını, şehit annesi ve babası olmanın da herkese nasip olmadığını belirtti.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Demirci, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Koca katıldı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

iftar yemeği, Malazgirt, Şehit, Muş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title