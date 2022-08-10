Malatya yerel haberleri | Doğanşehir emniyeti Karadağ'a emanet

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Emniyet Müdürü Erkan Samaraz'ın emekliye ayrılmasından sonra yerine atanan Komiser Emre Karadağ göreve başladı.

Karadağ'ın göreve başlaması nedeniyle, Doğanşehir Belediye Başkanı Vekili Nafız Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik ve Doğanşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ormancı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan ziyarette yaptığı konuşmada, "Müdürümüz Emre Karadağ aynı zamanda Adıyaman Çelikhanlı olması nedeniylede hemşehrimiz sayılır. Yeni görevinde başarılar diliyorum " dedi.

Doğanşehir Emniyet Müdür Vekili olarak göreve başlayan Emre Karadağ ise ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getirip, "Yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı şahsım ve Emniyet Müdürlüğü ailesi adına teşekkür ederim. Toplumların öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu hizmetlerden olan huzur ve güven ortamını sağlamak görevimizdir. Kamu görevlisi olduğumuz için halkla iç içe halkla beraber olmak zorundayız. Her konuda özellikle uyuşturucu ile mücadele olmak üzere trafik güvenliği ve genel asayiş konularında halkla birlikte mücadele ederek başarılı olmak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Karadağ, 1986 Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi doğumlu. Evli ve iki çocuk babası olan Karadağ, şark hizmetini tamamladıktan sonra 2021 yılında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Karadağ, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ne vekalet etmek üzere görevlendirildi. - MALATYA