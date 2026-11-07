Malatya Yazıhan'da komşu kavgasında itfaiye personeli Eser Kaya öldü

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada, itfaiye personeli Eser Kaya (42) yaşamını yitirdi. Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen köy korucusu E.G. (40), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, itfaiye personeli olarak görev yapan Eser Kaya (42) ile aynı apartmanda yaşayan ve köy korucusu olduğu öğrenilen E.G. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G.'nin, yanında bulunan tabancayla Kaya'ya iki el ateş ettiği öne sürüldü.

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eser Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında babasının evinde bulunduğu öğrenilen Kaya'nın eşi ve annesi, aldıkları haber üzerine sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından E.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA