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Malatya Park AVM'de Zafer Bayramı kutlamaları büyük ilgi gördü

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen bando konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserde bando zafer şarkılarını çalarken izleyenlerde marşlara büyük coşkuyla eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen bando konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zafer Bayramı'nın 102. Yılı geçtiğimiz günlerde tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde de 2. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri büyük beğeni topladı. Yoğun ilginin olduğu konserde bando zafer şarkılarını çalarken izleyenlerde marşlara büyük coşkuyla eşlik etti. Türk Bayrakları ile süslenen AVM'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, konser sonunda bando komutanlığı yetkililerine çiçek takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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