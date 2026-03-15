Malatya Ortak Meselemiz Platformu'ndan "Esenlik" açıklaması

Malatya Ortak Meselemiz Platformu, eğitim kurumlarında yaşanan bir olay sonrası, bireysel hatalar üzerinden kurumsal değerlerin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada eğitim ortamlarının huzur ve güvenliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Malatya Ortak Meselemiz Platformu, bir eğitim kurumunda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yaptığı açıklamada, bireysel bir olay üzerinden Esenlik A.Ş. gibi şehrin ortak değerlerinin hedef haline getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Malatya Ortak Meselemiz Platformu tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarında şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceği ifade edilerek, eğitim ortamlarının huzuru, saygınlığı ve güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Olayla ilgili yargı sürecinin başlatıldığı ve gerekli incelemelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, hukukun işleyeceğine ve gerçeklerin adalet önünde ortaya çıkacağına olan inancın tam olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu olay üzerinden Esenlik A.Ş. gibi Malatya'nın ortak değeri olan bir kurumun hedef haline getirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı kaydedilerek, "Esenlik, yıllardır Malatyalıların emeğiyle büyüyen, şehrin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan ortak bir değerdir. Bir kişinin hatası ya da iddiası üzerinden koskoca bir kurumu yargılamak, şehir kültürüne ve kurumsal hafızaya zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

Bireysel bir olay üzerinden kurumsal yapıların cezalandırılmaya çalışılmasının şehirdeki birlik ve beraberlik ruhuna zarar vereceği belirtilen açıklamada, Malatya'nın ortak değeri olan kurumların hedef haline getirilmemesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca toplumsal tepkinin kurumsal yapılara yöneltilmemesi ve hukuki sürecin sağduyu ile beklenmesi gerektiği ifade edilerek, Malatya'nın markalarına ve ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
