Malatya Havalimanı haziranda 74 bin 747 yolcuya hizmet verdi

Malatya Havalimanı'nda haziran ayında 74 bin 747 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 417 bin 345'e ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın haziran ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre haziran ayında havalimanında iç hatlarda 74 bin 86, dış hatlarda ise 661 yolcuya hizmet verildi. Böylece toplam yolcu sayısı 74 bin 747 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 476, dış hatlarda 8 olmak üzere toplam 484'e ulaştı. Haziran ayındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 617 ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 aylık dönemini kapsayan ocak-haziran verilerine göre ise Malatya Havalimanı'nı toplam 417 bin 345 yolcu kullandı. Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 720, yük trafiği ise 3 bin 208 ton olarak kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı