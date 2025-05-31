Malatya'da Yürüyüş Yolunda Yılan Panique Neden Oldu

Malatya'da Yürüyüş Yolunda Yılan Panique Neden Oldu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürüyüş yolunda görülen engerek cinsi yılan, esnaf arasında korkuya yol açtı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yılanı yakalamaya çalıştı ancak yılan kaçarak gözden kayboldu.

Yürüyüş yolundaki yılan esnafı korkuttu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürüyüş yolunda görülen yılan, esnaf arasında paniğe neden oldu.

Olay, Tecde Mahallesi'nde, esnaf konteynerlerinin yer aldığı yürüyüş yolunda meydana geldi. Gündüz saatlerinde taş duvarın arasında hareketsiz şekilde duran yılanı gören esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılanın engerek cinsi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamaya çalışsa da yılan kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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