Malatya'da Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Kilitlendi

Malatya'da yol çalışmaları nedeniyle oluşan trafiğe tepki

MALATYA - Malatya'da bir süredir çevre yolunda devam eden iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik oluşunca sürücüler duruma tepki gösterdi.

Malatya'da çevre yolunda devam eden iyileştirme çalışmaları sürüyor. Güzergah üzerinde belirli periyotlarda bölüm bölüm çalışmaların devam ettiği kentte kilitlenen trafik nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlarsa, duruma tepki gösterdi.

Çalışmaların gece saatlerinde de gerçekleştirebileceğini ifade eden bazı vatandaşlar, bir an evvel tamamlanmasını beklediklerini söyledi.