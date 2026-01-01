Haberler

Malatya Genelinde Kar, Tipi ve Buzlanma Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Güncelleme:
Malatya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 02 Ocak 2026 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

(MALATYA) - Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 02 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında da (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

