Malatya'da Kar ve Buzlanma Tedbirleri: Okullar Tatil, Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yasak

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini ve motosiklet ile motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aynı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek bir gün süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vatandaşlardan, alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri istendi.