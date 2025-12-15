Haberler

Malatya'da Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 8 Şüpheli Hakkında İşlem

Güncelleme:
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliğinde sikkeler ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tarihi eser niteliğinde sikkeler, çok sayıda kaçak emtia ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonunda tarihi eser ve kaçak emtia ele geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliye ait 2 ikamet, 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 54 adet tarihi eser sikke ile 2 bin 186 adet muhtelif kaçak emtia ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Narkotik operasyonunda binlerce hap ele geçirildi

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 1 araç, 2 ikamet ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 2 bin 229 adet ecstasy hap, 1,73 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
