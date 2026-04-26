Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 478 gram sentetik kannabinoid, 1.611 adet sentetik ecza hapı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

