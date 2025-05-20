Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

(MALATYA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Battalgazi, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Battalgazi, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen üç ayrı operasyonda bin 215 adet sentetik ecza hapı, 144 gram kubar esrar, 71 kök kenevir ile 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi, operasyona ilişkin 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.