Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Malatya'da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

(MALATYA) - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalananlardan 11'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonlarda, 1.138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10.361 adet sentetik ecza hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutukladı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
