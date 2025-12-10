Akçadağ'da Feci Kaza: Minibüs Tıra Çarptı, 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kozluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nuri Taşkanat (38) yönetimindeki 38 YD 898 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Hakan Özkan idaresindeki 38 AHY 083 plakalı tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu araçta sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile yanında bulunan Saadet Taşkanat'ın (59) cansız bedenleri çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rukiye Sarı Mermer (47) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hakan Özkan'ın kazada yaralanmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar çift yönlü sağlandı.