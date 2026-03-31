Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 6 ikamet ve 6 şahıs üzerinde arama yapıldı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1.515 gram esrar, 1.644 adet ecstasy hap, 1.453 adet sentetik ecza, 73 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli şahsın, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
500

