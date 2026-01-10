Haberler

Malatya'da Narkotik Operasyonu: Yakalanan 5 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, sokak satıcılarına yönelik önemli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

(MALATYA)- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-9 Ocak günlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince fiziki takip sonucu gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon neticesinde 5 ikamet, 1 araç ve 5 şüpheli şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Domenico Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır.

Neler dedi neler! Tedesco ateşi yaktı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?