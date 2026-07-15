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Malatya'da Sosyal Medya ve Kamusal Alanda Silah Teşhiri Yapanlara Operasyon

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Malatya'da sosyal medya ve kamuya açık alanlarda silah teşhiri yaparak korku oluşturduğu belirlenen 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda silah teşhirinde bulunarak toplumda korku ve endişe oluşturduğu değerlendirilen 56 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ile "Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma Kanununa Muhalefet" suçlarını işleyerek toplumda korku ve endişe oluşturmaya yönelik silah teşhirinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen 56 şüphelinin yakalanması amacıyla kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 5 tabanca, 5 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 8 kesici alet, 93 fişek, 2 el telsizi, 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 56 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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