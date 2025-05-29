Malatya'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor, Evler Çökmeye Başladı

Malatya'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor, Evler Çökmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da süren sağanak yağışlar nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bir ev çöktü ve üç kişi yaralandı. Yetkililer, yağışların sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

(MALATYA)- Malatya'da sağanak yağış ikinci gününde de etkili oldu. Alt geçitlerde araçlar ve vatandaşlar mahsur kalırken, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bir ev çöktü; üç kişi yaralandı. Yetkililer, yağışların sürebileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Malatya'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, bugün de şiddetini artırarak yaşamı olumsuz etkilemeye devam etti. Bugün saat 16.00 sıralarında yeniden başlayan kuvvetli yağış, dün yaşanan su baskınlarını aratmadı. Cadde ve sokaklar yine göle dönerken, alt geçitlerde çok sayıda araç ve içindeki vatandaşlar mahsur kaldı.

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir bina, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda üç kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek, vatandaşları alt geçitler ve su taşkını yaşanan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi

Provası bile heyecanlandırdı! Bir kentimiz bu anlara kilitlendi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.