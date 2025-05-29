Malatya'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor, Evler Çökmeye Başladı

(MALATYA)- Malatya'da sağanak yağış ikinci gününde de etkili oldu. Alt geçitlerde araçlar ve vatandaşlar mahsur kalırken, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bir ev çöktü; üç kişi yaralandı. Yetkililer, yağışların sürebileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Malatya'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, bugün de şiddetini artırarak yaşamı olumsuz etkilemeye devam etti. Bugün saat 16.00 sıralarında yeniden başlayan kuvvetli yağış, dün yaşanan su baskınlarını aratmadı. Cadde ve sokaklar yine göle dönerken, alt geçitlerde çok sayıda araç ve içindeki vatandaşlar mahsur kaldı.

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir bina, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda üç kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek, vatandaşları alt geçitler ve su taşkını yaşanan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.