Malatya'nın İki İlçesinde Eş Zamanlı Operasyon: Silah ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Battalgazi ve Kale ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Kale ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 adet ruhsatsız yivli tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 adet havalı tüfek, 838 adet fişek ile 20 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.