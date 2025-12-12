Haberler

Malatya'nın İki İlçesinde Eş Zamanlı Operasyon: Silah ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Battalgazi ve Kale ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Battalgazi ve Kale ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Kale ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 adet ruhsatsız yivli tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 adet havalı tüfek, 838 adet fişek ile 20 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title