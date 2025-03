Malatya'da Özel Çocuklara Tiyatro Ziyareti

Malatya'da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde özel gereksinimli çocukların evlerine konuk olan Nasreddin Hoca, fıkralarıyla kahkaha dolu anlar yaşattı. "Tiyatro her yerde" diyen oyuncu Ömer Konakçı, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Malatyalı yönetmen ve oyuncu Ömer Konakçı, tiyatro ekibiyle birlikte Malatyalı Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) desteğiyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü özel durumlu çocukların evlerinde kutladı. Sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmayı amaçlayan ekip, Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırarak evde tiyatro keyfi yaşattı. Kahkahalarla izlenen gösteri, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Tiyatro yalnızca sahnede değil, hayatın her yerinde" diyen Ömer Konakçı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü özel çocuklarımızla paylaşmak istedik. Onların yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödül oldu. Destekleri için MAGİNDER ailesine, Başkanımız Salih Karademir ve Önder Serindağ'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konakçı, tiyatronun sadece sahnede değil, her yerde var olabileceğini vurgulayarak, "Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü sadece sahnelerde değil, hayatın tam içinde kutladık. Tiyatro, yalnızca bir sahne sanatı değil; aynı zamanda bir iyileşme, bir dokunuş, bir umut yoludur. Biz de bu özel günde, tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü engelli çocuklarımızla paylaşmak istedik. Nasreddin hoca karakteriyle kapılarını çaldığımız çocuklarımızın evlerinde, yüzlerinde oluşan gülümseme, bizim için en büyük alkış oldu. Tiyatroyu, evlerine misafir ettik; kahkahalarla, masallarla, sevgiyle dolu dakikalar yaşadık. Bugün bir kez daha gördük ki tiyatro, ulaşabildiği her kalpte bir iz bırakır. Sahneden sokağa, evden hayallere uzanan bu yolculukta, engelleri birlikte aşıyoruz. Bugün normalde sahnede olacaktık ama dedik ki, 'Tiyatro her yerdeyse, biz neden çocukların evine gitmeyelim?' Kostümümüzü giydik, Nasreddin Hoca fıkralarımızı cebimize koyduk ve engelli çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik. Tiyatroyu sadece sahnede değil, yüreklere taşımaya geldik bugün. Çünkü tiyatro biraz da budur. Bir tebessüm, bir hayret, bir kahkaha ve bolca sevgi" diye konuştu. - MALATYA