Malatya'da Okul ve Yurt Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Yapıldı

(MALATYA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. 11 servis araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde denetimler sürüyor. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar ile "suç işlemeyi hedefleyen kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve öğrencilerin uyuşturucu madde, terör örgütleri ve diğer suçlardan korunması amaçlanıyor" denildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25- 26 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan denetimlerde, 23 okul çevresinde 632 şahıs ve 161 aracın sorgusu yapılılıp, 5 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca 15 yurt çevresinde yapılan denetimlerde ise; 516 şahıs ve 173 araç sorgulanırken 10 araca cezai işlem uygulandığı, öğrenci servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda da 66 araç ve şahsın sorgusu yapılıp 11 servis araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, halkın huzuru ve çocukların güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.