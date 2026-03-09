Nöbetçi Öğretmenin Müdahalesi Öğrenciyi Kurtardı

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda boğazına şeker kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi yaptı.

Durumu fark eden öğretmen Çetin Yahşi, nefes almakta zorlanan öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda öğrencinin boğazına kaçan şeker çıkarılırken, öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Öğretmenin zamanında yaptığı müdahale sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

