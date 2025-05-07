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Malatya'da Mehteran Birliği'nden Tarihi Konser

Malatya'da Mehteran Birliği'nden Tarihi Konser
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 9 Mayıs'ta Malatya Park önünde gerçekleştirilecek özel gösterisi ile vatandaşlara tarihi bir atmosfer sunacak. Etkinlikte, Mehteran marşları ve görkemli gösterisiyle Türk ordusunun gücünü simgeleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 9 Mayıs'ta Malatya Park önünde düzenlenecek özel gösterisi ile vatandaşlarla buluşacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından icra edilecek konser, saat 16.00'da başlayacak. Etkinlikte, dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilinen Mehteran, marşları ve görkemli gösterisiyle izleyenlere tarihi bir atmosfer yaşatacak.

Türk ordusunun kudretini ve milletin direniş ruhunu simgeleyen Mehter müziği, yüzyıllardır olduğu gibi bu kez Malatya'da yankılanacak. Yetkililer, vatandaşları aileleriyle birlikte bu anlamlı gösteriye katılmaya davet ederken, etkinliğin kentin kültürel hayatına renk katacağına dikkat çekti.

Tarihi marşlar, davulların ve zurnaların eşsiz tınılarıyla Malatya semalarında yükselecek, geçmişin ihtişamı günümüzle buluşacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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