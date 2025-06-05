Malatya'da Mahkum Tahliyeleri Başladı

Malatya'da Mahkum Tahliyeleri Başladı
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İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle Malatya'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı. 19,800 mahkumun tahliye edilmesi planlanıyor. İlk tahliyeler 5 Haziran'da gerçekleşti.

İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Malatya'daki cezaevlerinde mahkumların tahliyeleri başladı.

10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan infaz düzenlemesi, 4 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 mahkumun tahliyesini öngören düzenleme doğrultusunda Malatya'daki cezaevlerinde 5 Haziran Perşembe günü tahliyeler başladı. Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlar öğle saatlerinden itibaren cezaevinden tahliye edilmeye başlanırken, cezaevi önüne gelen mahkumların eşleri, çocukları ve yakınları heyecanla bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Bir kadın çocukları ile birlikte eşini güvercin ile karşılarken duygu dolu anlar yaşandı.

Özgürlüklerine kavuşan mahkumlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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