Kalp Krizi Geçiren Sürücünün Otomobille İşyerine Çarptığı Anlar Kamerada

Güncelleme:
Malatya'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren 50 yaşındaki İlhan Yıldırım, kullandığı araçla bir işyerine çarparak durabildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(MALATYA) - Malatya'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen bir kişi, işyerine çarparak durabildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Malatya merkez Çavuşoğlu Mahallesi Tesisat Sokak'ta sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 50 yaşındaki İlhan Yıldırım, kullandığı araçla bir işyerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yavaşça ilerleyerek işyerine çarptığı anlar kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş kapsamlı inceleme yaptı.

Acı haberi alan Yıldırım'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Yıldırım'ın kullandığı aracı bir hafta önce satın aldığı ve henüz devir işlemlerini tamamlamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

