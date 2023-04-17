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Deprem bölgesi Malatya'da Kadir gecesi idrak edildi

Yerel Haberler

Deprem bölgesi Malatya'da Kadir gecesi idrak edildi 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Deprem bölgesi Malatya'da Kadir gecesi idrak edildi

MALATYA - 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camii'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın Kadir Gecesi'nin önemini aktardığı gecede depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, dualar edilip salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.

Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

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