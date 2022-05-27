Malatya'da Down Sendromlu Öğrenciler Eğitimlerini Tamamlayıp Mezun Oldu - Haberler

İnönü Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 23-27 Mayıs arasında yapılan "Down Sendromlular Üniversitesi" programı tamamlandı.

Malatya İnönü Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Down Sendromlular Üniversitesi" programı tamamlandı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde eğitim gören 41 down sendromlu öğrenci, mezuniyet belgelerini aldı.

"5 GÜN SÜREYLE EĞİTİM ALDILAR"

Hoca Ahmet Yesevi Salonu'nda gerçekleştirilen bitirme etkinliğinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya İnönü Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle down sendromlu çocuklara belirli bir süre eğitim vererek, diploma verme fikrinin kısa süre önce ortaya çıktığını, hemen projeyi hazırlayıp hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin ise, "Bu proje kapsamında eğitim gören çocuklarımızın mutlu olmaları, hayata tutunmaları, kendileriyle gurur duyabilmeleri için güzel bir adım oldu" dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da hayata geçirdikleri projeden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "23-27 Mayıs tarihlerinde 5 gün süreyle üniversitemizin farklı fakültelerinde öğrencilerimiz eğitim aldı. Eğitim sonrası çocuklarımıza diplomalarını vereceğiz" dedi. Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise projeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için bugün bir milat. Türkiye'de bize bir ilki yaşattınız. Ailelerimiz adına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu çocuklarının halay ve dans gösteriyle devam eden mezuniyet töreninde özel çocuklara mezuniyet belgeleri verildi. Program, öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.