Malatya'da depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için nöbet tuttu

Asrın felaketinin yıl dönümünde Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanında depremin yıl dönümünde depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için nöbet tuttu.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanında, saatler 14.17'yi gösterdiğinde anma programı düzenlendi. Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki yer alan Hakimbey Apartmanında aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Enkazının kaldırıldığı alana gelen depremzedeler, burada 'Adalet-6 Şubat, Hakimbey- 4.17' yazarak kaybettikleri yakınları için saygı duruşunda bulundular. Duygusal anların yaşandığı anmada depremzede vatandaşlar, kaybettikleri canlar için uzun süre gözyaşı döktü. - MALATYA