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Malatya'da depremzedeler için ilk teravih namazı kılındı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı camileri doldurdu. Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ve Gazze için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya'da ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri dolduran Malatyalılar, özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler Camisi'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.

Namaz öncesi vaaz eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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